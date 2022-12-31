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Культура

Итоги 2022 года в культурной сфере подвели в Пскове

08.01.2023 09:19|ПсковКомментариев: 0

Итоги 2022 года в культурной сфере подвели в Пскове. Их в своём Telegram-канале перечислил глава города Борис Елкин. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Центр детского чтения победил в конкурсе Минкульта и получит 5 млн рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура», рассказал Борис Елкин. 

Детская библиотека «Радуга» стала 2-й во всероссийском конкурсе «Золотая полка» и пополнит свою коллекцию книг. 

Псковский планетарий приобрел проектор для полнокупольных фильмов. Впервые учреждение посетил космонавт Сергей Кудь-Сверчков. 

 

Детская музыкальная школа №5 получила новые духовые инструменты. В учреждении проведен ремонт, а в концертном зале заменены кресла. Новые музыкальные инструменты поступили и в ДМШ №4. 

В Доме офицеров обновлено световое оборудование и заменён пол в концертном зале. 

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализовано 3 крупных социальных проекта. Создана открытая мастерская печатной графики «Доступный эстамп», проведен фестиваль «Центр талантов», состоялось историческое шоу «Россия начинается здесь». За год в учреждениях культуры прошли сотни мероприятий для псковичей, заключил градоначальник. 

Теги: #псков #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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