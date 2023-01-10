Культура

Конкурс частушек «Пой, не разговаривай!» проводят в Пскове

Конкурс частушек «Пой, не разговаривай!» проводит Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Вниманию всех тех, кто хотел принять участие, но не успел! Срок приёма видеороликов на конкурс частушек "Пой, не разговаривай!" продлён до 13 января», - рассказали в библиотеке.

Для участия надо снять видеоролик с исполнением частушки собственного сочинения на новогоднюю, рождественскую или зимнюю тематику. Каждый участник или коллектив авторов может представить на конкурс неограниченное количество работ. Возраст участников: от 4 до 35 лет.

Прислать видео нужно в сообщения группы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» или на электронную почту kaverinka.osk@mail.ru.

Как уточнили в учреждении, в связи с продлением срока приёма меняется дата оглашения результатов. Результаты конкурса объявят в группе 17 января. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, победители – дипломы и призы.

Подробнее о правилах участия можно прочитать в положении о конкурсе.