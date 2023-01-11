Культура

Платный вход в Псковский кремль: когда, кому, почем, зачем

Псковский музей в этом году планирует ввести плату за вход в Кремль. Пожалуй, главное, что об этом нужно знать псковичам: для жителей города и области посещение главной достопримечательности останется свободным. Благодаря нововведению откроют ворота в Кром от устья Псковы. А еще Кремль получит шанс на новый асфальт и пристойный туалет.

Своим бесплатно

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в конце прошлого года в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о грядущем введении платы за вход в Кремль.

«Мы планируем сделать платным вход на территорию Кремля», - честно заявила руководитель.

Решение не вызвало удивления среди тех, кто следит за повесткой в сфере культурного наследия. По билетам туристы посещают смотровую площадку во Власьевской башне, отреставрированные Варлаамовскую башню и башни Высокую и Плоскую в устье Псковы. Давно музеефицирована Приказная палата на территории Кремля. Минувшим летом платным стал вход на крепостные стены, где начали устраивать выставки. Вполне ожидаемо, что однажды музей решится на давно назревший шаг и введет в цивилизованный музейный оборот главный объект — собственно, сам Кремль.

Псковская крепость оставалась одной из немногих в стране, куда не продавали билеты. Для жителей Псковской области привычна уже плата за вход на территорию Изборской крепости. А если погуглить: Ростовский кремль — 100 рублей простой вход, 1400 рублей с посещением всех объектов, Московский кремль — 700 рублей только Соборная площадь, Ярославский (там роль Кремля выполняет бывший Спасский монастырь) — от 80 до 600 рублей. Держится пока разве что богатая Казань. Да соседний Великий Новгород, но там своя специфика: Кремль плотно застроен и не в помещении можно посмотреть разве что на памятник Тысячелетию Руси, а перед входом во все объекты доставай кошелек.

В Псковском кремле тоже есть определенная особенность. Именно она долгое время гасила разговоры о введении платы за вход, которые возникали раз в несколько лет. Речь идет о Троицком соборе, не просто действующей православной церкви, где проходят службы, но кафедральном храме Псковской епархии. В музее обещают не брать плату с паломников, идущих на службу. Для местных прихожан собора вопрос и вовсе не стоит.

С жителей Пскова и всей Псковской области плату за вход в Кремль брать не будут. Входным билетом станет страница с пропиской из паспорта.

Эта мера снимает многие вопросы. Как попасть в Троицкий собор? Как погулять по Кремлю? Как оказаться на общегородском Последнем звонке в Кроме? Вход для псковичей бесплатный — в этой фразе ответы на множество вопросов. Ну, и конечно, во время масштабных концертов нужен будет только билет на мероприятие, за проход в крепость денег никто требовать не станет.

Нужно, нужно, нужно

Каждый пскович может задать себе вопрос, когда в последний раз был в Кремле. Скорее всего, дать ответ не получится, потому что было это когда-то слишком давно. Если нет особого повода (того же концерта), то зачем ходить в Кремль? Вот же он, стоит, каждый день по несколько раз на глаза попадается.

А те, кто был, подтвердят: с бытовой точки зрения в Кремле есть куда приложить силы. Это только кажется, что дорожки сами собой очищаются зимой от снега, а летом от мусора, что таким же образом опорожняются урны, косится и обрабатывается против клещей трава. В ужасающем состоянии находится латанный-перелатанный асфальт за Троицким собором. Нужно ремонтировать сотни метров кровли над стенами. Навести, наконец, порядок в навигации.

Еще один больной вопрос, для решения которого нужны, в первую очередь, деньги — это вопрос с туалетом в Кремле. Пока что это самый настоящий позор, раз за разом ославляющий Псков. Когда пять лет назад, в декабре 2017-го года, в Псков приезжал блогер-урбанист Аркадий Гершман, вся страна прочитала его пост «Как смешать человека с дерьмом – учитесь у Пскова» с впечатлениями от посещения туалета в Кроме.

Положение поправило открытие летом 2019 года трапезной в доме причта. Она находится как раз рядом с «нужным местом». А в ноябре того же года вместо кабинок, которыми можно пользоваться в позе орла, появились платные туалеты. Сейчас их использование стоит 30 рублей.

Но вопрос нужно решать по-настоящему. И с большим вкусом, чем железная будка, стоящая в самом сердце Пскова, в его начале начал и средоточии его великого наследия. Музейщики согласны с тем, что в Кремле должен быть современный и отвечающий всем стандартам стационарный туалет, но как это сделать пока вопрос: есть очень много проблем с инфраструктурой.

Бедненько, но чистенько

Скептики, конечно, скажут: «Музей федеральный, вот пусть Минкульт деньги и дает!» И будут правы. Но от этой правоты слаще во рту не станет, а новый асфальт в Кроме не материализуется. Денег музею нужно больше, чем возможности министерства по его финансированию. Нужно, прежде всего, на выставочную деятельность. То есть на ту работу, которая видна посетителям.

«Мы должны зарабатывать, - констатировала Светлана Мельникова в том же радиоэфире. - Я была бы самым счастливым человеком, если бы мы открыли двери музея абсолютно бесплатно».

Однако приходится думать, как обустроить новые залы Поганкиных палат — целых 28 штук. Грандиозная реставрация последних лет подарила музею гигантские выставочные площади. Теперь в них нужно вдохнуть жизнь. Вот и считает Светлана Мельникова копеечку к копеечке. Открытая в октябре выставка «Клады великих потрясений» принесла 1,2 млн рублей. Много? По музейным меркам, это две приличных витрины. В конце года стало известно, что министерство выделит деньги на освоение Поганкиных палат. Но, конечно, не сразу на все. Пока что речь идет о восьми залах.

Еще скептики могут долго язвить по поводу несостоявшейся реставрации Кремля. Из-за несовершенства системы госзакупок федеральные миллионы просвистели мимо Пскова. Масштабная реставрация должна была завершиться к Ганзейским дням 2019 года. Однако контракт на разработку проекта (даже не на сами работы) выиграла курганская фирма «Карат», скинувшая цену с 44 млн до 25 млн. Эксперты сразу говорили, что такого объема средств не хватит на проведение качественного исследования, которое должно быть положено в основу проекта. Так и вышло. Всей пользы от работы курганцев в Пскове — раскопки в предполагаемом Смердьем захабе, во время которых выяснилось, что никакого второго захаба в Кроме не было. А вот представленный «проект» не устроил заказчика. «Получим стены, замазанные свежей штукатуркой», - комментировали региональные власти, как будут проходить работы по курганским документам. Пока шли суды с подрядчиком, новый конкурс объявить не было возможности, деньги были зарезервированы за «Каратом». А потом Минкульт отдал их на другое направление.

Сейчас ничто не указывает на то, что Псков снова получит финансирование на комплексные работы в Кремле. В последние годы они носили эпизодический характер. Сорвет ураган кровлю над стенами — залатают. Совсем глубокие ямы образуются в асфальте — заделают. Церковь занимается реставрацией колокольни и готовит к закрытию с теми же целями Троицкий собор. Гражданская же часть Кремля откровенно ветшает. Конечно, денег от входных билетов не хватит на реставрацию. Но содержать Кремль в состоянии «бедненько, но чистенько» - вполне.

Точная дата внедрения билетов не определена. Предположительно, кассы заработают с марта. Уточняется и стоимость. Она «будет символической», так грядущую цену на вход в Кремль характеризует Николай Полидовец, начальник музейной службы по информационной политике, СМИ и общественным отношениям. Он же рассказал, что в Кремле изменится система охраны, над ее модернизацией музей сейчас работает. В частности, уже установлены рамки на двух входах: через Святые ворота (за остановкой автобуса №11 на площади Ленина), а еще через Северные ворота от устья Псковы.

Пусть это прозвучит цинично, но на проблемы, которые нужно решать в Кремле, деньги привезут туристы. У нас туристический город? Хорошо бы почувствовать не только многомиллионные государственные вложения в инфрастуктуру, но и отдачу от них. Чтобы не приходилось всем городом краснеть от справедливых постов заезжих блогеров. Чтобы не стыдно было гостей привести в Кремль. Чтобы самим приятно было пройтись внутри крепости, не сокрушаясь от упадка, а восхищаясь наследием предков и работой поколений реставраторов. У псковичей есть на это ресурс — сам Кремль и интерес к нему туристов. Так почему бы не воспользоваться собственным достоянием для его же блага?

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова