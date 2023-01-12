Культура

Выпускница колледжа искусств дала сольный концерт в Пскове

Сольный концерт выпускницы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 2022 года, студентки 1 курса Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (класс профессора кафедры специального фортепиано Т. И. Нечаевой) Юлии Жуковой состоялся в Пскове 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Концерт прошёл малом концертном зале музыкального отделения колледжа искусств. В программе прозвучали циклические произведения И. С. Баха, Й. Гайдна, К. Дебюсси.

Как отметили специалисты, Юлии Жуковой удалось передать характер каждого из семи танцев Английской сюиты соль минор Баха, используя средства музыкальной выразительности, присущие стилю барокко.

В сонате до мажор Й. Гайдна слушатели высоко оценили профессиональное владение пианисткой штриховой и динамической палитрой, чёткость ритма и ясность фразировки, заметили в колледже.

Заключительным произведением концерта стала сюита «Эстампы» К. Дебюсси. Окутывающая звуковая картина трёх пьес сюиты («Пагоды», «Вечер в Гренаде» и «Сады под дождем»), передающая характерные черты национальных культур Китая, Испании и Франции, покорила слушателей и оставила незабываемые впечатления.

Основную часть публики составляли учащиеся областной школы одаренных детей «Камертон», их родители, преподаватели. Зрители горячо поблагодарили исполнительницу, пожелали ей профессиональных успехов и выразили надежду на дальнейшие творческие встречи, отметили в колледже.

Юлия Жукова – выпускница Детской музыкальной школы №1 города Великие Луки (преподаватель М. Б. Шепелева) и областной школы одаренных детей «Камертон» 2018 года. В 2022 году она с отличием закончила Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по классу специального фортепиано Зои Королёвой.