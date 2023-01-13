Культура

Отреставрированную церковь святой Варвары открыли в Печорах

Церковь святой великомученицы открыли Варвары в Печорах после реставрации 15 января. В храме состоялось первое богослужение. Об этом сообщили в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram-канал

«Сегодня в любимом Варваринском храме батюшки Евгения после большой реставрации состоялась первая Божественная литургия. Слава Богу! Царствие небесное протоиерею Евгению! Вечная память!» - отмечается в сообщении.

Объект культурного наследия федерального значения «Храм великомученицы Варвары XVIII века» в Печорах находится в программе АНО «Возрождение». Приход Варваринской церкви с 20-х годов XX века существовал как приход православной этнической группы эстонцев — сето. Легендарным настоятелем храма святой великомученицы Варвары с 1975 по 2021 года был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии.

Церковь уникальна тем, что в ней сохранился старинный иконостас. Это один из немногих православных храмов народности сето, проживающей в Печорах и Печорском районе. Храм великомученицы Варвары один из самых посещаемых храмов в Печорах.