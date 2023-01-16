Культура

Более 170 мероприятий проекта «Культура для школьников» пройдет в Псковской области

Более 170 мероприятий проекта «Культура для школьников» пройдут под эгидой Года педагога и наставника в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Социальная значимость проекта высока, так как позволяет приобщить школьников к историко-культурному наследию России и Псковского региона через организацию посещений школьниками государственных и муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев, художественных, музыкальных школ и культурно-досуговых учреждений. Координатором проекта в регионе является Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова», - рассказали в пресс-службе.

В 2023 году работа в рамках проекта будет продолжена, а самые главные события пройдут под эгидой Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подчеркнуть важность педагогической профессии - основная задача, стоящая перед участниками проекта.

Для тех, кто учит и учится, учреждения культуры региона подготовили насыщенную и разнообразную программу мероприятий.

В конце января Псковский областной центр народного творчества планирует запустить интернет-акцию «Спасибо наставнику». Участникам предстоит рассказать о своих учителях, наставниках, выразить им слова благодарности и признательности, сказать «Спасибо!». Сделать это могут члены творческих коллективов Псковской области. Условия акции: записать видео на указанную тематику до 1,5 минут, опубликовать на личной странице или в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Публикацию обязательно сопроводить хештегами #спасибо_педагогу #год_педагога_и_наставника. Акция продлится до марта.

В течение года Псковская областная филармония совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н. А. Римского-Корсакова продолжит реализацию проекта «Детская филармония», предусматривающего обучающие и просветительские мероприятия как для наставников, так и для их подопечных.

Среди других знаковых мероприятий - проведение конкурса лучших педагогических практик профессионального мастерства среди педагогов Детских школ искусств, круглый стол «От учащихся до ветеранов», награждение лауреатов премии «Юные дарования Псковщины», областной конкурс юных пианистов имени заслуженного учителя России А. М. Чирковой, итоговый областной форум «Учитель – ученик». Организаторы - Центр непрерывного образования в области культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

С января по декабрь в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдет цикл мероприятий «Поверь в себя». Подростки и молодежь встретятся с известными людьми Псковской области.

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина состоится XI областной конкурс детско-юношеского литературного творчества «Сумка почтальона» на тему «О тех, кто нас выводит в люди».

И в библиотеке имени Курбатова, и в ее структурных подразделениях весь год будут работать книжные выставки, посвященные известным российским и зарубежным наставникам.

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих планирует выпуск издания «Выдающиеся педагоги в истории Псковского края». Цикл мероприятий к Году педагога и наставника пройдет в библиотеках города Пскова.

Много полезной информации о знаменитых учителях приготовили сотрудники краеведческих музеев и музейных отделов районных центров культуры. Школьники узнают о жизни и научных достижениях академика Ивана Виноградова, уроженца Великолукского района и о педагогическом творчестве нашей современницы, заслуженного учителя России, преподавателя русского языка и литературы Усвятской средней школы Натальи Бонадыченко и многих других.

Практически по всех районах области пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Константина Ушинского и 145-летию Януша Корчака. Их проведут специалисты районных домов культуры и муниципальных библиотек.

К Международному Дню учителя, который отмечается 5 октября, праздничные мероприятия пройдут в детских школах искусств Псковской области и областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, библиотеках, Домах культуры. Запланированы различные концерты, акции, образовательные, развлекательные и просветительские программы.

Практически каждое мероприятие, проведенное в рамках проекта «Культура для школьников» под эгидой Года педагога и наставника, станет хорошим дополнением для учителей-предметников. Например, цикл культурно-просветительских программ Библиотеатра «Прямая речь» Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова поможет в работе преподавателям литературы, а «Часы памяти», которые ежегодно проводит заведующая отделом гуманитарной литературы Ирина Чернявская, станут частью уроков истории.

Сводный план мероприятий проекта «Культура для школьников» в Псковской области на 2023 год включает более 170 мероприятий.