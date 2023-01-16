Культура

СОБЫТИЕ. Выставка «Чести своей никому не отдам»

17 января во Дворе Постникова прошел пресс-показ выставки «Чести своей никому не отдам», приуроченной к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Главной темой выставки стал вклад Псковской земли в дело победы в войне.