Культура

Книгу заслуженного врача России представят в Пскове

Встреча с Григорием Григорьевым и презентация его книг из цикла «Ветер Радости» состоится в библиотеке-центре общения и информации имени И. Н. Григорьева 26 января в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили учреждении.

Как уточнили в библиотеке, встреча пройдет для читателей 16 лет и старше.



«Протоиерей Григорий Игоревич Григорьев — доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, психиатр, нарколог, психотерапевт, настоятель Храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, сын известного псковского поэта Игоря Григорьева. В 1988 году основал Международный институт резервных возможностей человека, в котором за эти годы успешно пролечено более 130 тысяч больных с патологическими зависимостями: алкоголизмом, наркоманиями, табакокурением», - рассказали организаторы встречи.

Григорий Григорьев занимается общественной, лечебной и образовательной деятельностью, уточнили в библиотеке. Во время встречи можно будет получить автограф автора.

Уточнить вопросы можно по телефону: +7-811-257-16-15.