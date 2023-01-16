Культура

Лекция о крещенских традициях пройдёт в Пскове

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает всех желающих на лекцию о крещенских традициях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Фото: Псковская городская библиотека

Сегодня, 18 января, в 18.00 в читальном зале библиотеки в доме 19А на Октябрьском проспекте состоится очередное занятие Народного университета культуры при Псковском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Лекцию «Крещение: история, традиции, символы праздника» слушателям университета прочтёт главный специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Зинаида Колесникова при участии сотрудников музея Евгении Кривенко и Евгении Листковой.

Справки по телефону: 66-43-24.