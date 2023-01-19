Культура

Новоржевские танцоры заняли призовые места на областных соревнованиях

Первенство Псковской области по спортивным бальным танцам состоялось в Пскове 21 января. В конкурсе приняли участники младшей группы и юниоры клуба бального танца «Ритм» города Новоржев.

Фото здесь и далее: клуб бального танца «Ритм» города Новоржев

Вероника Синельникова и Степан Гаврилов, Софья Никандрова и Артем Денисов, участвовали в двух номинациях и завоевали по двум танцам первое место и по трем – второе. Также успешно выступили в кубке танца «Полька» Артём и Софья, занявшие 3 место, Степан и Вероника - 4 призовое место.

Среди юниоров, все пары выступали в номинациях по четырем и пяти танцам, исполнив программу на высоком уровне, отметили в танцевальном клубе. Кубок Ча-ча-ча завоевали пара Алексей Пашков и Анастасия Михеенко, третье место – Ярослав Утин и Юлия Гринченкова, четвёртое призовое место заняли Александр Ламехов и Диана Трошец.