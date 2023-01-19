Культура

Новая экскурсия по музею-квартире Ленина пройдёт в Пскове

Псковский музей-заповедник делает регулярным цикл авторских экскурсий, связанных с личностью Ленина. Уже в эту субботу, 28 января, в 13:00 состоится сборная экскурсия по музею-квартире В. И. Ленина, в ходе которой можно будет проникнуться духом того времени, узнать о причинах приезда Ленина в Псков и его деятельности в псковский период жизни, а также о тех чувствах, что испытывал будущий вождь революции в те далекие дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Напомним, что в минувшую субботу с успехом прошла тематическая авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина». Она нашла хороший отклик у посетителей, а музей-квартира В.И. Ленина, как ключевая точка маршрута, вызвал у гостей неподдельный интерес.

Во время новой субботней экскурсии гости смогут окунуться в таинственную и неоднозначную атмосферу эпохи, познакомиться с обстановкой богатой квартиры доходного дома губернского Пскова рубежа XIX-XX веков, узнать, какие родственные связи имели хозяин квартиры Лурьи и будущий советский писатель Вениамин Каверин.

Стоимость: 200 рублей за человека. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Купить билет онлайн можно по ссылке.

Место встречи: Музей-квартира В.И. Ленина (улица, Ленина, 3).

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.