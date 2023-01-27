Культура

О судьбе псковички в блокадном Ленинграде рассказали архивисты

О судьбе уроженки псковской деревни Татьяны Савичевой в блокадном Ленинграде рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«В 1944 году именно 27 января была полностью снята блокада Ленинграда. Ни один город не выдерживал столь долгой и мучительной осады с постоянными обстрелами и бомбежками – она длилась с 8 сентября 1941 по январь 1944 года. От ран и голода ежедневно погибали ленинградцы. В их числе была и семья Тани Савичевой, девочки, имя которой позднее узнала вся страна», – отметили псковские архивисты.

В маленькой записной книжке она вела трагическую «летопись» своей семьи: «Женя умерла…», «бабушка умерла…», «Лека…», «дядя Вася…», «дядя Леша…», «мама»…», «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Татьяна Савичева родилась на псковской земле зимой 1930 года в деревне Дворище Язинского сельсовета (Лядский, ныне Плюсский район), здесь жили ее родственники. Ее мать приехала сюда из Ленинграда к своей сестре, муж которой был врачом, он и принимал роды. Здесь Таня прожила первые месяцы своей жизни.

«Правда, ошибочно некоторые источники указывали местом рождения Тани Савичевой именно Ленинград», – уточнили архивисты.

Не стало Тани летом 1944 года. К этому времени ее с другими детьми эвакуировали, но истощенный организм не выдержал.