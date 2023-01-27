Мероприятия «Русской зимы» в Изборске можно посетить по Пушкинской карте

Мероприятия, которые проходят в музее-заповеднике «Изборск» в рамках проекта «Русская зима», можно посетить по Пушкинской карте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Изображение: музей-заповедник «Изборск»
До 26 февраля в музее-заповеднике «Изборск» проходят выставки, творческие и кулинарные мастер-классы и другие мероприятия, посвящённые русской зиме и народным традициям. Все они будут доступны держателям Пушкинской карты. Подробности можно узнать на сайте в разделе «Пушкинская карта».
На этих выходных, 28 и 29 января, в мастерской в доме купца Шведова пройдет мастер-класс «Зимние пейзажи». Гости музея смогут отобразить на рисунке приятные воспоминания о зимних увлечениях: катании на санях, играх в снежки, либо нарисовать заснеженную Изборскую крепость.
Расписание мероприятий:
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