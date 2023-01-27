Культура

Мероприятия «Русской зимы» в Изборске можно посетить по Пушкинской карте

Мероприятия, которые проходят в музее-заповеднике «Изборск» в рамках проекта «Русская зима», можно посетить по Пушкинской карте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Изображение: музей-заповедник «Изборск»

До 26 февраля в музее-заповеднике «Изборск» проходят выставки, творческие и кулинарные мастер-классы и другие мероприятия, посвящённые русской зиме и народным традициям. Все они будут доступны держателям Пушкинской карты. Подробности можно узнать на сайте в разделе «Пушкинская карта».

На этих выходных, 28 и 29 января, в мастерской в доме купца Шведова пройдет мастер-класс «Зимние пейзажи». Гости музея смогут отобразить на рисунке приятные воспоминания о зимних увлечениях: катании на санях, играх в снежки, либо нарисовать заснеженную Изборскую крепость.

Расписание мероприятий:

4-5 февраля – «Теплая нить» - картина из шерсти;

11-12 февраля – «Ангел над городом» - пейзаж гуашью;

18-19 февраля – «Зимняя ночь над Изборском» - техника «холодный батик»;

23-24 февраля – «Слава русского оружия» - текстильная мозаика;

25-26 февраля – «Сударыня Масленица» - кукла-масленка в изборском сарафане.

«Следите за подробным расписанием мероприятий в нашей группе, на сайте и на ресурсах информационных партнеров проекта – Псковской Ленты Новостей, ПЛН FM, Центра деловой информации», - добавили в музее-заповеднике.

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