Культура

«Дуэльную» графику конца XIX - первой половины XX века экспонирует «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня представляет подписчикам и посетителям своего официального паблика в социальной сети «ВКонтакте» несколько произведений изобразительного искусства, объединённых темой последней дуэли поэта. Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, именно в этот день, 27 января (по старому стилю) 1837 года, состоялся роковой поединок Пушкина и барона де Геккерна на Чёрной речке. Публикует музей и последнее письмо поэта, написанное как раз в день дуэли. Его адресат — русская детская писательница, переводчица, издатель детских журналов Александра Ишимова.

Николай Шестопалов. Дуэль Пушкина (1936). Из фондов «Михайловского».

В музее отметили, что творчески осмыслить историю последних дней Пушкина пытались многие художники и писатели: и сразу же после января 1837-го, и в наши дни. В подборке, которую музей предлагает сегодня интернет-пользователям, — репродукции выразительной графики 80-х годов XIX столетия, а также более поздних, первой половины прошлого века, работ из богатой фондовой коллекции «Михайловского».

В заповеднике подчёркивают, что значение подобные цифровых экспозиций, при всей их внешней скромности, не стоит преуменьшать: «Это самый простой и в то же время действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания, в том числе и те, что в силу самых разных причин экспонируются очень редко».