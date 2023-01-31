Культура

Псковские учителя исследовали Варлаамовский угол

Презентация детских интерактивных программ и экскурсий для учителей истории школ города прошла в Псковском музее-заповеднике 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Встреча прошла в рамках фестивальной программы конкурса-фестиваля «Учитель года России – 2023» и «Воспитатель года России – 2023».

Сотрудники музея рассказали учителям об интерактивных программах, которые проводятся на базе музейного комплекса «Варлаамовский угол». Все они объединены одной общей темой – осадой Пскова войском шведского короля Густава II Адольфа в 1615 году.

«Сегодня мы рассказываем нашим гостям о программах, которые проводятся как в нашем музее в целом, так и непосредственно на базе музейного комплекса "Варлаамовский угол". Это место буквально пропитано историей, и нам кажется, что именно здесь ребята смогут по-настоящему заинтересоваться и проникнуться славным историческим прошлым своих предков», – отметил ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Михаил Кузьмин.

В ходе встречи музейщики рассказали о судьбе Варлаамовской башни, ее разрушении и перестройке, а также о последней масштабной реставрации, после которой памятник приобрел нынешний облик. Отдельное внимание уделили экспозиции «Лев против Орла» – четырем пространствам, посвященным представителям различных войск шведской и русской армии периода осады Пскова в 1615 году. Сотрудник музея в костюме стрельца дополнил рассказ экскурсовода, наглядно продемонстрировав элементы своего обмундирования и вооружения.

«Сегодняшняя встреча подала мне множество идей относительно того, как можно разнообразить и дополнить учебный процесс. Особенно это будет актуально для ребят из 7-8 классов, которые как раз проходят тему Смутного времени, – поделился учитель истории МБОУ "Лицей №4" Максим Михайлов. – Я считаю, что школьникам необходимо наблюдать историю в жизни, когда можно посмотреть на реальных исторических деятелей, можно буквально потрогать их, подержать в руках бердыш или другое оружие. Это оживляет историю и делает ее ближе и понятнее для ребят».