Культура

Картина Петрова-Водкина «Две» вернулась в Псков с московской выставки

Работа Кузьмы Петрова-Водкина «Две» из собрания Псковского музея-заповедника, которая в течение нескольких месяцев была представлена в Москве в Музее русского импрессионизма на выставке «Миражи. Саратовская школа», вернулась на свое место в картинную галерею псковского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Полотно "Две" было написано Петровым-Водкиным в 1917 году. Впервые образы двух девушек появляются в творчестве художника, когда идет написание подготовительных рисунков к многофигурному полотну "Девушки на Волге". Позднее "Две" выделяются в самостоятельное монументальное полотно, которое впоследствии будет передано в Псковский музей-заповедник», – рассказала хранитель экспозиции картинной галереи Псковского музея-заповедника Мария Проценко.

Работа неоднократно экспонировалась на различных выставках. До путешествия в Музей русского импрессионизма картина выезжала в Государственный Русский музей Санкт-Петербурга на выставку, посвященную 140-летию Петрова-Водкина, а также в ряд других крупных музеев страны.

В ближайшее время картина вновь отправится в Москву, на этот раз – на выставку «#ПетровВодкинЛомакина», посвященную творчеству двух российских и советских художников, учителя и ученицы: Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной. Выставка откроется 1 марта в Государственном центральном музее современной истории России.