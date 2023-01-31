Культура

Премьерный показ фильма режиссёра-дебютанта из Пскова прошёл в Красноярске

Премьерный показ криминальной драмы «Чекаго», снятой в Сибири, состоялся в Доме Кино в Красноярске 31 января, сообщает newslab.ru. Над картиной работал режиссер-дебютант Николай Рыбников из Пскова, среди операторов - уроженка Пскова Екатерина Сокова.

Скриншот из трейлера фильма «Чекаго»

На красноярской премьере присутствовали создатели картины — режиссер Николай Рыбников, продюсеры Владислав Кафеев и Дмитрий Якунин, а также исполнители ролей — заслуженный артист Российской Федерации Юрий Кузнецов, актеры Эльдар Сафиканов и Мосэ Куртанидзе.

Сюжет картины криминальный: Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.

«Несмотря на то, что фильм повествует криминальную историю, это кино о проблемах молодежи, о жизни в провинции, о добре, любви и выборе. Мне кажется, здесь есть ответы на некоторые вопросы, которые возникают в юности. Мы делали кино в Сибири и мне безумно понравилось здесь работать. Регион стал для меня родным, хотелось бы продолжить снимать здесь», — рассказал Николай Рыбников.

В широкий прокат фильм выйдет 23 февраля 2023 года и, в том числе, будет доступен к просмотру по государственной программе «Пушкинская карта».