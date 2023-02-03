Культура

Произведения Баха прозвучат в псковском католическом храме 5 февраля

Концерт органной музыки из цикла «Бах и современность. Великие арии и дуэты» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте примут участие Ричардас Пинтверис (орган), лауреат и дипломант международных вокальных конкурсов Анна Софф (меццо-сопрано), лауреат международных вокальных конкурсов Елена Сергина (сопрано) и лауреат всероссийских вокальных конкурсов Георгий Албанчук (тенор).

В концерте прозвучат шедевры и арии из произведений Иоганна Себастьяна Баха, авторская современная фантазийная импровизация «Звезды Рождества» Ричардаса Антано Пинтвериса, арии из произведений немецкого композитора эпохи барокко Георга Фридриха Генделя, французских композиторов Луи Нидермайера и Сезара Франка, а также марийные песнопения на музыку композиторов-романтиков Франца Петера Шуберта, Шарля Франсуа Гуно и Владимира Вавилова.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, пригласительные можно получить непосредственно перед началом концерта.

Храм открывается за 45 минут до начала мероприятия. Посещение концерта рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта составит 70 минут, без антракта. В начале концерта прозвучит художественное слово.

С вопросами можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Начало концерта запланировано на 17.00, он пройдёт на улице Плехановский Посад, 64.