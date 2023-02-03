Культура

Педагог из Петербура провела мастер-класс с псковскими эстрадными вокалистами

Мастер-класс с юными эстрадными вокалистами провела в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова доцент факультета Музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Наталья Решетникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказали в Центре непрерывного образования колледжа, Наталья Решетникова приняла участие в работе жюри регионального отборочного тура XXII молодежных Дельфийских игр России в Псковской области.

«До начала конкурсных прослушиваний Наталья Сергеевна провела мастер-класс с учащейся ДМШ при колледже Тамарой Васильевой (преподаватель - Екатерина Партс). В ходе работы молодые специалисты получили ряд важных методических рекомендаций в области вокальной педагогики, касающихся эстрадных распевок для начинающих, развития вокальной техники, особенностей работы с малышами над образом в произведении», - отметили в колледже.

Визит в Псков Натальи Решетниковой завершился брифингом, в котором приняли участие конкурсанты и их учителя из ДШИ Великих Лук и Невеля, а также студенты и преподаватели специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств.

Как отметили участники творческой встречи, все замечания и пожелания такого опытного специалиста в области эстрадно-джазового вокала «необыкновенно ценны и обязательно будут применены на практике».