Культура

Георгий Василевич: Гейченко строил музей, а построил мир, в котором можно жить

При большом стечении псковичей и гостей областного центра в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 13 февраля, была официально открыта выставка «Завет внуку», подготовленная к 120-летию С.С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее фото: музей-заповедник «Михайловское».

Открыл выставку директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском». Рассказывая собравшимся о легендарном хранителе, он подчеркнул: «Гейченко строил музей, а построил целый мир, в котором можно жить». Георгий Василевич рассказывал об артистической натуре хранителя, а ещё о людях, которые, оказавшись с ним рядом, просто не могли не стать его единомышленниками и соратниками.

В музее отметили, что слушателями историй о Гейченко — иногда кажущихся фантастическими, но происходивших на самом деле — стали не только представители старшего поколения, но и молодёжь, в том числе — учащиеся Псковского политехнического колледжа и колледжа ПсковГУ.

Напомним, что выставка, получившая своё имя по названию книги новелл, за которую С.С Гейченко был удостоен Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1989), включает в себя более тридцати фотографий. Их автор — давний друг и соратник Пушкинского заповедника Юрий Белинский. Помимо портретов легендарного хранителя, она включает в себя несколько видовых кадров, сделанных им в псковских пушкинских местах, и репортажных фотографий. По задумке авторов выставки, каждый из снимков сопровождается цитатой из произведения или письма С.С. Гейченко.

Вход в экспозицию свободный. В Пскове она будет работать ещё около двух недель — до 25 февраля.