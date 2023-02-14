Культура

Шаржи на псковскую элиту пушкинского времени представили в музее-заповеднике

Выставку «Шаржи по заказу псковского губернатора: "Ба! Знакомые все лица!"» представили в Псковском музее-заповеднике в преддверии открытия сегодня, 15 февраля. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, это совместный проект Пушкинского заповедника и псковского музея.

Экспозицию создали на основе альбома акварельных портретов представителей «псковского общества» 1820-х годов. Большинство работ посвящены жителям Пскова, которые были знакомы с Пушкиным и являются героями Отечественной войны 1812 года.

«У выставки удивительная предыстория. В 1996 году музей Пушкина приобрел кожаный альбом, содержащий 39 акварелей – шаржированных портретов, среди которых чиновники и военные разных рангов, купцы и дворяне, врачи и аптекари. Оказалось, что все фигуры - сливки высшего общества Пскова пушкинской поры. Этот альбом обязательно откроет нам ещё много интересных тайн. Наша временная выставка восполняет утрату знаний о срезе общества того времени», - отметила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Поскольку среди шаржей нет портрета губернатора, специалисты пришли к выводу, что шаржи выполнены по заказу губернатора.

«Пушкин приезжал в Псков, бывал здесь и находился в знакомстве с дворянами. В те времена в городе числились 10 тысяч человек населения. Из них представителей дворянства было 63 человека, 129 - купечества, 366 - учёные и гражданские чины, ещё один большой пласт общества составляли мещане. Выставка даёт представление, что из себя представляла Псковская губерния первой трети XIX века», - добавила Светлана Мельникова.

Заказчиком и владельцем альбома следует считать Бориса фон Адеркаса (1775–1831), который с 1816 по 1826 годы был гражданским губернатором в Пскове. Во время Михайловской ссылки А. С. Пушкина губернатор Адеркас обязан был надзирать за опальным поэтом. В общении с поэтом губернатор не позволял себе никакого тиранства, неизменно был вежлив и тактичен.

Автором шаржей был Федор Лодыгин, в то время поручик, адъютант генерала-майора Ивана Набокова.

«Иван Александрович Набоков - уважаемый человек, участник военных событий, его потомок - Владимир Набоков перевёл "Евгения Онегина" на английский язык, в этой выставке ещё много таких переплетений времён и интересных совпадений», - пояснила директор музея.

С помощью музейных предметов из фондов Псковского музея-заповедника созданы инсталляции, иллюстрирующие характерные для этой эпохи «пространства общения»: библиотеку, курительную комнату, обеденный зал, карточные столы, аптекарский кабинет.

«Часть персонажей этого альбома нарисованы с такой экспрессией, что становится понятно - этим людям губернатор выразил личную неприязнь из-за их неблагополучной жизни - картежничество, пьянство. Которых засадить не за что, но выразить неудовольствие получилось», - добавил детали старший научный сотрудник музея Максим Колпаков.

Выставка будет работать с 16 февраля по 31 марта в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника.