«Русская зима» продолжается в Изборском музее-заповеднике, несмотря приближение весны. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в музее-заповеднике «Изборск».
Картина П. Д. Мельникова «Зимняя Ночь» из фонда Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»
Картину «Зимняя ночь над Изборском» в технике «холодный батик» гости смогут создать 18 и 19 февраля под чутким руководством хозяйки музейной мастерской.
«Приглашаем вас увлекательно провести выходные в Изборске! И предлагаем сразу запланировать поездку в Изборск в следующие выходные, которые начнутся уже в четверг!» – призвали в музее.
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