Культура

«Русская зима» продолжается в Изборском музее-заповеднике

«Русская зима» продолжается в Изборском музее-заповеднике, несмотря приближение весны. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в музее-заповеднике «Изборск».

Картина П. Д. Мельникова «Зимняя Ночь» из фонда Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»

Картину «Зимняя ночь над Изборском» в технике «холодный батик» гости смогут создать 18 и 19 февраля под чутким руководством хозяйки музейной мастерской.

«Приглашаем вас увлекательно провести выходные в Изборске! И предлагаем сразу запланировать поездку в Изборск в следующие выходные, которые начнутся уже в четверг!» – призвали в музее.

23-24 февраля гостей ждет текстильная мозаика «Слава русского оружия»;

25-26 февраля – кукла-масленка в изборском сарафане «Сударыня Масленица».

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