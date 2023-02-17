Культура

Премьерный показ фильма о Петре Коновницыне состоялся во Дворе Постникова

Встреча с самыми активными волонтерами Ресурсного центра добровольчества города Пскова состоялась 18 февраля в Псковском музее-заповеднике. В качестве подарка за работу ребятам было предложено посетить выставку «Чести своей никому не отдам», а также предоставлена уникальная возможность первыми увидеть документальный фильм «Неизвестный герой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Встреча началась с экскурсии по выставке, посвященной вкладу Псковской земли в дело победы в Отечественной войне 1812 года. Ребятам рассказали о псковичах-героях войны, портретная галерея которых представлена в выставочном пространстве. Отдельное внимание было уделено фигуре Петра Витгенштейна и его гербу, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам».

Главным событием встречи стал премьерный показ фильма «Неизвестный герой», посвященного личности Петра Коновницына – уроженца Пскова, военачальника и участника Отечественной войны 1812 года. На мансарде Двора Постникова волонтеры первыми увидели кинокартину, рассказывающую об их великом земляке.

«Хранить память – это наша святая обязанность перед теми, кто пал на полях сражений или безвременно ушел из жизни, кто воевал против зла и насилия. Мы преклоняемся перед мужеством и подвигом воинов. Уверена, фильм вызовет большой интерес и станет хорошим помощником в изучении истории страны», - отметила в приветственном слове председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Фильм был создан по заказу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Во время своего посещения выставки «Чести своей никому не отдам» губернатор решил представить Псковскому музею-заповеднику возможность первым показать фильм широкой публике.

«Очень понравился формат сегодняшней встречи. Сначала у нас была подробная экскурсия, на которой нам помогли погрузиться в атмосферу той эпохи, а уже потом мы увидели документальный фильм, который так ярко рассказал нам о жизни и героических подвигах Петра Коновницына», – отметил волонтер Ресурсного центра добровольчества Дамиан Мисун.