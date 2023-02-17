Культура

Музей-заповедник «Изборск» опубликовал режим работы в праздничные дни

Музей-заповедник «Изборск» опубликовал режим работы с 22 по 26 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в среду, 22 февраля, все объекты музея-заповедника «Изборск» будут работать до 16:00.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

С 23 по 25 февраля выставочный зал, музейные экспозиции, и музейное кафе «Блинная» будут работать до 20:00. Изборская крепость - до 19:00.

26 февраля музейные объекты будут работать в стандартном режиме выходного дня (экспозиции до 18:00, все остальные музейные объекты - до 17:00)

C понедельника, 27 февраля, музей будет работать в стандартном режиме.