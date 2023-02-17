Культура

Псковские школьники увидели военную драму о подростках

В псковской средней общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского состоялся показ военной драмы «Экскурсия. Концлагерь. Мы» по пьесе Андрея Гуркова «Апрель 45-го» и стихам, письмам и воспоминаниям заключенных концлагерей. Спектакль для школьников представили актеры детского образцового театра «Бенефис» и творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее» в рамках социального проекта «Ради жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: ПОООМС «Дети – наше будущее»

«Девятиклассники представили своим сверстникам историю о страшных событиях Великой Отечественной войны, об одном из детских концлагерей, где царят голод, страх, рабство. В начале пьесы представлено наше время и современные подростки, которые не интересуются историей своей страны и абсолютно безразличны к ее героическим, но в то же время трагическим страницам периода Великой Отечественной войны», - рассказали организаторы.

Затем герои попадают в прошлое, и сами оказываются узниками концлагеря. Будучи абсолютно беззащитными, они пытаются бороться, при этом помогая друг другу, проявляя человечность, продолжили в фонде.

«Зрители отблагодарили артистов бурными овациями, ведь этот спектакль очень эмоционально раскрыл тему войны», - уточнили организаторы.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №1 имени Л. М. Поземского» Светлана Командинова от «всей школьной семьи» поблагодарила ПОООМС «Дети – наше будущее» и команду театра «Бенефис» за сильный спектакль, который позволяет сохранить память о Великой Отечественной войне.

«Вам удалось затронуть души детей, донести до них память о страшных днях войны», - обратилась она к организаторам мероприятия и актерам спектакля, пожелав дальнейших продуктивных творческих успехов.