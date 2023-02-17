Культура

Пригласительные билеты на Сретенский бал продолжают выдавать в Пскове

Все желающие стать гостем VIII ежегодного молодёжного Сретенского бала могут получить пригласительные билеты до 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского молодежного центра

Фото: Псковский городской молодежный центр

Получить билеты можно в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15, кабинет организационно-методического отдела) по будням дням с 9:00 до 18:00. Количество билетов ограничено. Получить можно не больше одного билета в руки.

В перерывах между танцами для гостей и участников бала будут работать литературный, музыкальный, игровой, салон «Жесты веера» и «Точность этикета», а также будет организована бальная почта, где участники смогут обменяться комплиментами и впечатлениями.

Сретенский бал подразумевает дресс-код не только для участников, но и для гостей вечера: бальные или вечерние платья длинной по щиколотки для девушек, а также фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных для молодых людей.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр, при поддержке Молодёжного отдела Псковской Епархии, Свято-Троицкого Кафедрального Собора и РОО «Псковский молодёжный центр».