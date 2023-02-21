Культура

Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Татьяны Лаптевой пройдёт в Пскове 1 марта

Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов России, музыковеда, преподавателя Татьяны Лаптевой «О, музыка, ты – путеводная звезда» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Участники концерта - псковские исполнители: Динара Ибрагимова, Кира Горшкова, Эдуард Банько, Юрий Наконечный, Валерия Дунюшкина, Татьяна Лаптева, хор колледжа искусств (руководитель Инна Суровицкая), а также музыканты из Великих Лук: Наталья Плеханова, Елена Войтушко. Ведущая концерта – музыковед Лариса Никитина.

В концертной программе будут представлены итоги педагогической и творческой деятельности Татьяны Лаптевой. Прозвучит вокальная музыка, объединённая в циклы на интересном и сложном поэтическом материале разных стилей и эпох (средневековая поэзия, стихи Пушкина, поэтов серебряного века, псковских авторов), отметили организаторы.

«Музыка, которая будет звучать в программе, написана с расчётом на характер и возможности каждого вокалиста. Концепция каждого вокального цикла рождалась также в репетиционном процессе во время совместной работы с исполнителями», - рассказала Татьяна Лаптева.

Начало концерта в 17:00, адрес концертного зала колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.