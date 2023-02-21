Фотовыставка детских и женских портретов откроется в Пскове

Фотовыставка «Отражение» пройдет в библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове с 4 по 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила автор выставки - фотограф Анастасия Войналович.
Фото здесь и далее: Анастасия Войналович
Анастасия Войналович через 40 фоторабот представит свой художественный взгляд на привычную жизнь. Под другим углом зрителю откроются обычные семьи, люди, природа и быт. В экспозиции представлены три жанра - семейная фотография, детские и женские портреты.
Анастасия Войналович - псковский фотограф, лауреат международного фотоконкурса 35awards в разделе «Семья», участник международных фотопроектов о материнстве и семье «Мой гений, мой ангел, мой друг» и «В тени большого света».
На открытии выставки можно будет познакомиться с автором лично, узнать историю ее творческого пути, а также поучаствовать в лотерее и выиграть фотопризы.
Открытие выставки состоится 4 марта в 12:00 в библиотеке имени В. А. Каверина на Октябрьском проспекте, 7а (второй этаж, выставочный зал, веранда).
Выставку можно будет посмотреть по понедельникам-четвергам с 10.00 до 19.00, по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 18.00.
Вход свободный.