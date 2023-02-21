Культура

Фотовыставка детских и женских портретов откроется в Пскове

Фотовыставка «Отражение» пройдет в библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове с 4 по 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила автор выставки - фотограф Анастасия Войналович.

Фото здесь и далее: Анастасия Войналович

Анастасия Войналович через 40 фоторабот представит свой художественный взгляд на привычную жизнь. Под другим углом зрителю откроются обычные семьи, люди, природа и быт. В экспозиции представлены три жанра - семейная фотография, детские и женские портреты.

Анастасия Войналович - псковский фотограф, лауреат международного фотоконкурса 35awards в разделе «Семья», участник международных фотопроектов о материнстве и семье «Мой гений, мой ангел, мой друг» и «В тени большого света».

«Меня зовут Анастасия, я фотограф и мама малышки Надежды, чьи фотографии также представлены на фотовыставке. Фотография для меня - не просто работа или любимое занятие. Это образ жизни. С помощью фотографии я помогаю людям посмотреть на себя и на мир другими глазами. Фотография для меня - это жизнь. Это отражение моих ценностей и моего взгляда на мир. Мои работы расскажут вам о том, о чем мы забываем, находясь в бесконечной суете будних дней. Приходите посмотреть своими глазами. Жду вас», - рассказала фотограф.

На открытии выставки можно будет познакомиться с автором лично, узнать историю ее творческого пути, а также поучаствовать в лотерее и выиграть фотопризы.

Открытие выставки состоится 4 марта в 12:00 в библиотеке имени В. А. Каверина на Октябрьском проспекте, 7а (второй этаж, выставочный зал, веранда).

Выставку можно будет посмотреть по понедельникам-четвергам с 10.00 до 19.00, по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.