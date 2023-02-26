Культура

Конкурс фотографий проводят в Пскове к 8 марта

Псковский городской молодёжный центр приглашает к участию в городском фотоконкурсе «А ну-ка, девушки!», посвящённом Международному женскому дню. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и фотолюбители из Пскова в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от того, кто подаёт заявку: девушка или молодой человек. Главное условие – фотография должна соответствовать тематике конкурса и не нарушать авторские права.

Отправить свою фотоработу в виде фотографии или фотоколлажа можно с 27 февраля по 8 марта, заполнив соответствующую форму по ссылке. 10 марта в социальной сети «ВКонтакте» в группе молодёжного центра Пскова будут объявлены победители, которые получат призы, а их фотографии будут опубликованы в сообществе.

Перед подачей заявки необходимо изучить положение к конкурсу.