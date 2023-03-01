Культура

Тематическая экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам» пройдет в Пскове

Тематическая экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной вкладу Псковского края в победу в Отечественной войне 1812 года, состоится 4 марта в 13:00 в музейном комплексе «Двор Постникова». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«На экскурсии вы узнаете о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения», – рассказали в музее.

Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам». Это русский перевод латинской надписи «Honorem meum nemini dabo», которая начертана на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, представленного на выставке.

Уникальным экспонатом является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времен Отечественной войны: офицерская шпага 1798 года, солдатский кавалерийский пистолет 1809 года, кавалерийский мушкетон 1788 года и многое другое.

Место сбора группы: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Стоимость: 200 руб./чел. – взрослые, 150 руб./чел. – школьники, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112292259.