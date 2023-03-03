Культура

Выставка «Город Энск и его обитатели» открылась в Пскове

Выставка рисунков и скульптур Павла Егупца и Натальи Егупец «Город Энск и его обитатели» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в культурном учреждении.

Экспозиция начинается с витрин в фойе библиотеки, где представлены деревянные скульптуры Павла Егупца (он назвал эту серию работ «Русь уходящая»), а в читальном зале можно познакомиться с его рисунками и живописными работами его покойной супруги Натальи.

Открывая выставку, библиотекари рассказали, что Павел Егупец, прежде чем стать признанным псковским художником, мастером резьбы по дереву, окончил Абрамцевское художественное училище имени В. М. Васнецова. Он родился в Хабаровске, а в Псков приехал в 1968 году по распределению и долго трудился на экспериментальном заводе художественных изделий, а также преподавал в Детской художественной школе Пскова.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Сам Павел Егупец уточнил, что на его выбор жить и работать в Пскове повлияло его спортивное прошлое, ведь помимо всего прочего он ещё и мастер спорта по тяжёлой атлетике.

«Оказывается, в свой первый приезд в Псков он наведался в спортивный зал, который находился во дворе за магазином "Орбита" на Октябрьском проспекте. Ему там очень понравилось, а псковским тренерам захотелось заполучить в свою команду штангиста в дефицитной весовой категории», – сообщили в библиотеке.

Благодаря чему созданные Павлом резные киоты и аналои теперь украшают псковские храмы Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, Преполовения Пятидесятницы, Константины и Елены, Косьмы и Дамиана, а также частные коллекции Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии, США, Канаде. А о спортивном прошлом признанного мастера напоминает разве что его деревянная скульптура штангистов из собрания Псковского музея-заповедника.

Павел Егупец, кроме того, объяснил, почему он так часто изображает псковских рыбаков. Он рассказал собравшимся, что вырос в Комсомольске-на-Амуре, где очень много рыбы. А в Пскове, по его словам, его с самого начала поразило то, что здесь больше рыбаков, чем рыбы. Вот эти многочисленные псковские рыбаки и стали постоянными героями его художественных произведений.

Выступая на открытии выставки «Город Энск и его обитатели», Павел Егупец также сказал, что подолгу делает свои работы, потому что старается «не насиловать дерево», а раскрыть всю красоту природного материала.

Его жена Наталья сначала пришла к нему учиться, а потом сама стала преподавателем Детской художественной школы и даже основала целое новое направление в псковском художественном образовании, поскольку занималась восстановлением традиционной росписи по дереву. Поклонники творчества Павла и Натальи отметили, что этот творческий тандем не распался и после преждевременной смерти художницы, о чём свидетельствует очередная подготовленная её супругом выставка.

Выставка в библиотеке на Конной интересна тем, что на ней представлены не только образцы созданных Натальей Егупец росписей по дереву и деревянные скульптуры Павла Егупца, чем эти два художника всем известны, но и их редкие живописные и графические работы. В том числе рисунки Павла Егупца, которые он, по его же собственным словам, прятал от публики.

на открытии своей выставки несколько раз повторил, что всегда учился и продолжает учиться у других псковских художников, многие из которых кажутся ему по сравнению с ним самим «небожителями». Александр Стройло, Сергей Семёнов, Сергей Михайлов, Петерис Скайсткалнс, Виктор Лысюк также выступили с ответным словом.

Выставка «Город Энск и его обитатели» будет работать в библиотеке на Конной до 10 апреля.