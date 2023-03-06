Культура

Более 30 преподавателей детских школ искусств прошли обучение в Пскове

Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин детских школ искусств Пскова и области прошли 2-4 марта. Организатор курсов - Центр непрерывного образования в области культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В работе курсов приняли участие более 30 преподавателей детских школ искусств и художественных школ Пскова, Великих Лук, Пыталово, Плюссы, Себежа, Пушкинских Гор, Порхова, Гдова, Опочки, Дедовичей, Бежаниц, Палкино, Печор, Невеля.

Мастер-классы, практикумы, открытые занятия провели ведущие преподаватели художественных дисциплин Псковского областного колледжа искусств, детской художественной школы, Детской школы искусств города Пскова: член Московского союза художников Константин Зинин, Зинаида Петрова, Мария Зинина, член Союза художников России Наталья Яблочкина, Анна Иванова, мастер Ольга Гусева.

Специально для педагогов, чьи ученики приняли участие в областном конкурсе юных художников «Кладовая солнца», преподаватели колледжа искусств организовали предварительный просмотр лучших работ, проанализировали результаты и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Помимо обширной образовательной программы участники КПК побывали на открытии выставки вышитых картин «Рукам – работа, глазам – услада» Зинаиды Степановой, а также посетили региональный образовательный центр выявления и поддержки одарённых детей «Вега».

Как отметили участники, тематика курсов отличалась особым разнообразием: рисунок, живопись, орнамент, пэчворк, эстамп, свободная кистевая роспись дереву, роспись ткани и другое. Многие из этих разделов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов только включаются в образовательную программу детских школ искусств и художественных школ.

Одна из самых опытных педагогов Печорской школы искусств Елена Лопухина отметила, что помимо множества интересных образовательных вопросов, которые рассматривались на курсах, очень важным моментом подобных встреч является возможность коммуникации с коллегами по «художественному цеху». «Для творческих людей особенно ценно, что курсы проходят в Пскове. Это позволяет нам ещё раз полюбоваться потрясающей уникальной архитектурой старинного города», - отметила Елена Лопухина.

Преподаватель Невелькой детской школы искусств Сергей Петров провёл параллель обучения учителя творческих дисциплин с подготовкой космонавта: «Насыщенная и полная программа даёт возможность узнать 1000 вариантов подхода к решению проблемы. Это важно знать, чтобы на практике реализовать 1001-й».

По словам преподавателя ДШИ поселка Палкино Анны Алтимировой, увиденные во время обучения мастер-классы дали много интересных творческих идей. В частности, Анна Алтимирова намерена сразу по возвращении в родную школу сделать перестановку в своём классе для более продуктивных занятий, что даст возможность учащимся наблюдать за процессом работы самого преподавателя.

Делясь впечатлениями от пребывания на курсах, преподаватель ДШИ города Пскова Людмила Назарой отметила: «Для нас важны не только теоретические моменты, но и практика, возможность посмотреть, как работают другие художники, как рисуют, печатают, занимаются росписью… Замечательно, что каждый из нас смог всё это попробовать сам».

Особенно высоко участники оценили организацию рабочего процесса на курсах. Занятия в небольших группах позволили всем педагогам на практике освоить мало знакомые художественные направления, заметили в колледже.