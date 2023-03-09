Культура

Музыкальный «отклик» о своём путешествии в Тригорское оставил студент петербургской консерватории

О замечательном посетителе рассказал в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». С разрешения смотрителей дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском студент 2-го курса Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Арсений Васильев сфотографировал на мобильный телефон ноты романса из представленного в экспозиции альбома Екатерины Шокальской и тут же, в «зелёной» гостиной, сыграл пьесу с листа (то есть, исполнил без предварительной подготовки).

Видео: Сергей Пинчук

Как уточнили в Пушкинском Заповеднике, рукописный альбом Екатерины Шокальской, урождённой Керн, в музейной витрине открыт на романсе М. И. Глинки — А. С. Пушкина «Где наша роза…». Композитор был влюблён в Екатерину Керн и посвятил ей не одну вокальную миниатюру, в том числе и романс «Я помню чудное мгновенье…». Как известно, это лирическое стихотворение Пушкин адресовал Анне Керн, матери Екатерины Ермолаевны.

В небольшом видеоролике об импровизированном выступлении молодого музыканта в музее, можно увидеть и сам альбом, и портрет Екатерины Шокальской, выполненный в 1840-е годы неизвестным художником. Этот портрет находится в постоянной экспозиции в одной из гостиных господского дома.

Портрет Екатерины Шокальской, урождённой Керн, из фондов музея-заповедника

Снял видео научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук.