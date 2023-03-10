Культура

Осужденные к принудительным работам посетили музей в Невеле

Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участке исправительного центра №1, побывали на интерактивной экскурсионной программе, посвященной Году педагога и наставника, в музее истории города Невеля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Культурные выходные». Гостям рассказали об истории невельской образовательной системы, основных вехах ее становления, развития и совершенствования. Осужденные узнали о лучших педагогических работниках, внесших заметный вклад в развитие системы образования города, увидели музейные экспонаты.

Главной целью мероприятия, по словам начальника ИЦ-1 Евгения Свиридова, стало духовно-нравственное и патриотическое воспитание осужденных.

«Посещение музея вызвало много положительных эмоций у всех участников мероприятия и стало запоминающимся событием», - заметили в ведомстве.