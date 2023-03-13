Культура

Интенсив «Мы вам покажем…» запускает Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник в рамках специального абонемента предлагает знакомство с новыми объектами Музейного квартала, исторического центра города и Запсковья, недавно открытыми для посетителей после завершения реставрационных работ. Занятия будут проходить каждую субботу с 18 марта по 15 апреля в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея заповедника

Участники узнают, как организована работа по сохранению культурного наследия и созданию музея – изучение архивных документов, археологические и архитектурные исследования, инженерно-технические экспертизы, методики реставрации, научные исследования, концепции, идеи, предположения, догадки, открытия и представление посетителям, как конечный результат работы многих специалистов.

18 марта в 16:00 пройдет первое занятие «Купеческое гостеприимство», в ходе которого участники побывают на всех трех этажах, а также в подвалах самого большого в России купеческого дома XVII века – палат Поганкина. Ведущие расскажут о назначении каждого помещения, секретах системы отопления и благоустройства палат. Участники мероприятия смогут открыть все двери и дверцы, пройтись по крутым лестницам и спуститься в таинственные подвалы палат. Завершится занятие знакомством с выставкой «Клады эпохи великих потрясений».

В программе интенсива запланировано 5 занятий. Продолжительность занятия – 90 минут. Более подробно о каждом можно прочитать на сайте музея.

Стоимость: занятие – 400 рублей с человека, абонемент на 5 занятий – 1500 рублей с человека. Купить билет на занятие или пять занятий можно по ссылкам.

Предварительная запись по телефону: +78112663311.