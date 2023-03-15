Культура

Возложить на Росимущество обязанности по содержанию памятников предлагают депутаты

К проблеме сохранения отреставрированных федеральных объектов культурного наследия привлекли внимание региональные законодатели. Обсуждение на площадке постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, которое проходит 15 марта в Сыктывкаре под председательством вице-спикера псковского парламента Виктора Остренко, инициировали депутаты Карелии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

«Одним из важнейших вопросов, требующих решения, является обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия, особенно памятников деревянного зодчества, которые в значительно большей степени по сравнению с другими объектами культурного наследия подвергаются пожарным рискам», - констатировала депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Галина Гореликова.

Анализ ситуации подтвердил, что вопросы текущего содержания, обеспечения физической сохранности и пожарной безопасности объектов культурного наследия после проведения на них комплекса ремонтно-реставрационных работ за счёт средств федерального бюджета актуальны для большинства субъектов РФ.

«Проблема давняя, затянувшаяся и, на мой взгляд, изначально надуманная. Я вижу здесь некий конфликт интересов в полномочиях разных структур органов власти – Росимущества, которое имеет право распоряжаться объектом, и исполнительных органов субъекта, которым переданы полномочия по обеспечению сохранности», - отметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

На взгляд депутатов, для обеспечения сохранности объектов, выполнения первоочередных противоаварийных работ и работ по текущему содержанию, включая оборудование охранно-пожарной сигнализацией, устранение протечек и содержание территории, необходимо наделить Росимущество обязанностями не только по распоряжению объектами культурного наследия, но и по их текущему содержанию, с выделением ежегодного финансирования.

Обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой проработать комплекс мер по обеспечению физической сохранности памятников истории и культуры в рамках их текущего содержания будет рассмотрено на ближайшей конференции ПАСЗР.