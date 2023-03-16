Культура

Молодой российский поэт о Михайловском: Вернётся смысл жизни

Новые стихи, в том числе и о пушкинском Михайловском, уже родились у молодых поэтов, которые вчера приехали в Святогорье. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике, который принимает этих «литературных паломников», Стефания Данилова, Сергей Макаров, Анна Терентьева и Анна Мамаенко оказались в этих псковских местах впервые.

В преддверии Дня поэзии в Михайловском. Слева направо: поэты Анна Мамаенко, Сергей Макаров и Стефания Данилова. Фото предоставлено Стефанией Даниловой.

За два дня гости успели побывать с экскурсиями в музеях-усадьбах «Михайловское» и «Петровское». Как рассказала Анна Мамаенко (Краснодар), более всего её поразила некая умиротворённость: поэзия и покой, которого, казалось, в наши дни уже и нет нигде, царят здесь повсюду.

Оказалось, что стихи можно писать и из состояния покоя, — таким открытием поделилась Стефания Данилова (Санкт-Петербург). Автор более двадцати поэтических сборников, она призналась, что какое-то время до этой поездки к Пушкину ей не удавалось создать ни строки, а здесь сразу — три стихотворения, «…будто бы Муза трижды ударила».

«Хватай чистый блокнот и двигай в Пушкиногорье», — такой совет даёт Стефания своим коллегам, да и вообще — всем своим читателям. Один из вариантов заключительной строфы её стихотворения, созданного вчера в Михайловском, у берега Сороти, звучит так: «Если долго смотреть на реку, вернётся зрение, / Большая любовь, смысл жизни, стихотворение».

«Здесь пишется» — общая оценка, которую дают молодые поэты атмосфере, которая силами сотрудников музея, экскурсоводов и хранителей, создана в мемориальных имениях.

В музее напомнили, что творческая встреча с молодыми поэтами в заповедном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) намечена на завтра, 18 марта. Начнут её в 15.00. Вести литературные чтения будет руководитель группы — Виталий Молчанов, председатель Оренбургского регионального отделения «Союза российских писателей», лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, Международной Волошинской премии и других почётных литературных наград, автор семи поэтических сборников.

Вход на этот поэтический вечер свободный.