Культура

О происхождении изразцов знаменитого псковского храма смогут узнать псковичи

Лекция о псковских изразцах пройдет в рамках «Лектория для любознательных» в псковской Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской городской библиотеке.

В рамках программы «Археологи рассказывают» выступит старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Алексей Яковлев. Доклад, который он прочтёт, называется «Изразцы церкви Георгия со Взвоза в Пскове: сюжет, технология, Великопольские истоки».

Напомним, что церковь Георгия со Взвоза – это памятник истории и культуры федерального значения XV—XIX веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Барабан этого храма украшен поясом прямоугольных зелёных (муравлёных) изразцов с растительными, зооморфными, антропоморфными и мифологическими мотивами, среди которых особенно примечателен изразец с китоврасом, размахивающим палицей.

Начало лектория 21 марта в 16.00 по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал библиотеки имени И.И. Василёва.