Культура

Юбилейный фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске

Юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в деревне Изборск Печорского района 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Жители и гости региона смогут услышать произведения известных местных бардов, а также исполнителей из соседних областей. Помимо выступлений конкурсантов, в рамках фестиваля пройдет вечер песни у костра «Гитара по кругу». Фестиваль завершится гала-концертом 9 июля. Вход свободный.

В этом году организаторы конкурса решили провести конкурс по целому ряду номинаций.

Основные номинации (лауреаты, дипломанты):

автор-исполнитель (полный автор);

автор-исполнитель произведения на чужие стихи (композитор);

поэт;

исполнитель;

дуэты и ансамбли.

Специальные номинации (дипломанты):

«Надежда фестиваля» (для людей моложе 16 лет);

за лучшее исполнение историко-патриотической песни;

за лучшее исполнение туристической песни;

Приз зрительской симпатии вручат участнику конкурсной программы, набравшему наибольшее число голосов зрителей.

Приём заявок для участия в фестивале начнётся 1 июня и продлится до 7 июля.

Заявки на участие в конкурсной программе фестиваля можно подать по электронному адресу: igor_plohov@list.ru с пометкой «фестиваль "Изборская крепость"». Вопросы по участию и организации фестиваля можно присылать на электронную почту: igor_plohov@list.ru.

Организаторами мероприятия выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».