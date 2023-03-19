Юбилейный фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске

Юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в деревне Изборск Печорского района 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Изборск».
Фото: музей-заповедник «Изборск»
Жители и гости региона смогут услышать произведения известных местных бардов, а также исполнителей из соседних областей. Помимо выступлений конкурсантов, в рамках фестиваля пройдет вечер песни у костра «Гитара по кругу». Фестиваль завершится гала-концертом 9 июля. Вход свободный.
В этом году организаторы конкурса решили провести конкурс по целому ряду номинаций.
Основные номинации (лауреаты, дипломанты):
Специальные номинации (дипломанты):
Приз зрительской симпатии вручат участнику конкурсной программы, набравшему наибольшее число голосов зрителей.
Приём заявок для участия в фестивале начнётся 1 июня и продлится до 7 июля.
Заявки на участие в конкурсной программе фестиваля можно подать по электронному адресу: igor_plohov@list.ru с пометкой «фестиваль "Изборская крепость"». Вопросы по участию и организации фестиваля можно присылать на электронную почту: igor_plohov@list.ru.
Организаторами мероприятия выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».