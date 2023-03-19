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О старинном псковском селе Велье узнают гости ульяновского «Дома Языковых»

22.03.2023 11:54|ПсковКомментариев: 0

В филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова — в литературном музее «Дом Языковых» сегодня, 22 марта, состоится онлайн-лекция «Древности Псковского края. Село Велье». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, откуда и пойдёт трансляция, подготовила и прочтёт лекцию научный сотрудник отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Вера Тиханова.

Владимир Ветрогонский. Село Велье (1971). Из фондов музея-заповедника

Известно, что село Велье — одно из самых древних в Псковской области: в Псковской летописи оно впервые было упомянуто 655 лет назад. В те времена Велье входило в первую линию псковских оборонительных сооружений на юго-западной границе с Ливонией и Литвой, защищая дороги на Остров, Псков, Новгород, Москву. В пушкинские времена Велье славилось своими ярмарками. Ссыльный поэт бывал здесь, правда, проездом.

Несколько старинных купеческих усадеб сохранились в Велье и по сей день. Сохранилось и древнее городище: остатки крепости XIV— XV века в окружении трёх озёр — Велья, Чадо и Чёрного.

Важно, что публичная онлайн-лекция «Древности Псковского края. Село Велье» из «Михайловского» будет доступна не только собравшимся в «Доме Языковых», но и всем пользователям Интернета. Любой желающий сможет подключиться к трансляции буквально через несколько минут, в полдень по московскому времени, в системе «Яндекс-Телемост».

В музее уточнили также, что эта встреча организована в рамках работы виртуального представительства Государственного Пушкинского заповедника в Ульяновской области. Этот проект стартовал в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Жители и гости города уже побывали на 17 разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина «Дубровский», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)» прочее.

Сегодняшняя встреча посетителей «Дома Языковых» и других интернет-пользователей с пушкиногорскими музейщиками — первая из запланированных на текущий год.

Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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