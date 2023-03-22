Культура

Выставку документов «Женский вопрос в первые годы советской власти» представят в Великих Луках

Документы, объединенные темой «Женский вопрос в первые годы советской власти», представили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал / «Архивный документ»

«Это рассказ о периоде женсоветов и экспериментов в организации семейно-брачных отношений. Равноправие мужчин и женщин было закреплено уже в первой советской Конституции 1918 года. Но, к сожалению, это не стало гарантом возможностей», – отметили архивисты.

В экспозиции представлены фотографии и информация о женщинах, сумевших сломать стереотипы и преодолеть имевшиеся долгое время запреты. Например, в профессии. До революции дамы практически не были представлены в судебной сфере. В годы становления советского государства великолучанки брали эти высоты – в их числе секретарь 4-го судебного участка города Великие Луки Раиса Малышева и член коллегии правозаступников при народном суде Великолукского уезда Раиса Бобровская.

Особое внимание уделено материалам статистического бюро. Введенные им статистические карточки о браке позволяют узнать не только фамилию, имя и отчество жениха и невесты, их возраст и в какой по счету брак они вступали, но и их семейное состояние на момент бракосочетания, грамотность, наличие детей, национальность или вероисповедание, место работы (службы), совместно или отдельно собираются проживать супруги. Были еще и статкарточки о разводе. В нее вносились данные: как долго просуществовал брак, наличие в нем детей и их количество, вместе или отдельно проживали супруги перед расторжением брака, с кем из родителей остаются дети, а также обязуется ли муж выделять содержание бывшей жене и детям, остающимся с матерью.

По данным на 24 декабря 1920 года, в Великих Луках за год было зарегистрировано 12 разводов. Чаще разводились те, кто прожил в браке от 5 месяцев до одного года.

Выставка работает по адресу: город Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, дом 17а.