Культура

Фестиваль гусельной музыки вновь проведут в Псковской области

Второй фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» проведут в Псковской области в 2023 году. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на источник в Псковском областном центре народного творчества, мероприятие намечено на 19 августа, площадкой для его проведения станет деревня Платишино Красногородского района.

И ПОЦНТ, и Платишинский сельский клуб уже приступили к подготовке программы (ее постараются сделать ориентированной на разные поколения). Фестиваль гусельной музыки, по замыслу организаторов, пройдет в один день с Яблочным спасом.

«Деревенские гуляния пройдут на открытой площадке вблизи Платишинского сельского клуба. В программе: выступления юных гусляров и профессионалов, работа творческих мастерских, выставочных экспозиций, интерактивных площадок и кинозала», - перечислили в областном центре народного творчества, а затем добавили, что гостей ждёт угощение, приготовленное по старинным рецептам деревенских жителей, и ярмарка сувениров.