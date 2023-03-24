Культура

Нуждающиеся в особой соцподдержке великолучане побывали на занятиях Пушкинского заповедника

58 великолучан из числа граждан, нуждающихся в особой социальной поддержке, в конце этой рабочей недели побывали на занятиях, которые провели сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, встречи проходили в аудиториях, любезно предоставленных Детской школой искусств «Центр». Здесь новые подопечные методистов по музейно-образовательной деятельности Елены Фёдоровой и Надежды Шабловской упражнялись в каллиграфии — писали и рисовали гусиным пером, обмакивая его в чернила, а также учились печатать лубочную картинку. Оттиски с изображениями пушкинских персонажей и любовно упакованные в фирменные конверты Пушкинского заповедника письма, написанные «как во времена Александра Сергеевича», участники занятий унесли с собой на память.

Как рассказала Надежда Шабловская, участники подобных встреч, которые сотрудники заповедника проводят регулярно, традиционно очень старательны. А ещё они всегда открыты к общению. «Одна из женщин прочла нам стихи собственного сочинения, а мужчина рассказал, что находилось в районе современной школы искусств в 1950-е годы», — поделилась Надежда Шабловская.

В музее уточнили, что участниками мастер-классов в Великих Луках в этот раз стали отдыхающие «Отделения дневного пребывания», члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья» и подопечные «Великолукской Местной организации ВОС».