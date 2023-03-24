Культура

Всероссийскую конференцию «Музей и дети» открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 25 марта, начала работу всероссийская научно-практическая конференция «Музей и дети», организаторами которой являются автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр», собственно заповедник «Михайловское» и Псковский государственный университет.

Фото здесь и далее: информационная служба музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на заседании с докладами выступили учащиеся и преподаватели различных учебных заведений Казани, Калининграда, Лагани (Республика Калмыкия), Пскова — всего 13 человек. Среди тем, к которым обратились участники съезда — размышления о патриотизме и роли реликвии одной семьи в культуре целого народа, отдельные странницы творчества Александра Пушкина и художника Алексея Егорова — «русского Рафаэля из Калмыкии», многое другое.

Людмила Тихонова, заместитель директора Пушкинского Заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе, модерировавшая заседание, особо отметила высокий уровень подготовки юных докладчиков и качественную работу их наставников.

В музее добавили, что для участников детского слёта предусмотрены экскурсии по мемориальным усадьбам, возложение цветов к могиле Пушкина в Святогорском монастыре.