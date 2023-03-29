Культура

Бесплатная экскурсия в музей бывшей мужской Губернской гимназии пройдет в Пскове

Бесплатная экскурсия в музей бывшей мужской Губернской гимназии – нынешняя псковская школа №1 имени Л. М. Поземского пройдет 4 апреля для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«Здание школы построено в середине XIX века, являясь старейшим среднеобразовательным учебным заведением Пскова. Здесь учились известные и довольно значимые личности: В. Каверин, Ю. Тынянов, В. Брадис, И. Кикоин, Ю. Спегальский и многие другие известные люди», – отмечают организаторы.

Начало мероприятия назначено в 14:40 (улица Георгиевская, 5). Количество мест ограничено. Для того, чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы «Духовно-нравственного направления» следующую информацию: ФИО, возраст и контактный телефон.

Отметим, экскурсия организована в рамках продолжения краеведческого квеста о дореволюционном образовании Пскова «Образование 1914».