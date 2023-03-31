Культура

Конкурс «Юный музыковед» пройдёт в Пскове 1 апреля

Псковский открытый очно-дистанционный конкурс «Юный музыковед» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей, их профессиональной ориентации в рамках концепции выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Псковской области на 2022-2025 годы.

В оргкомитет конкурса поступило около 20 заявок из учреждений дополнительного образования детей: детской школы искусств Пскова, детских музыкальных школ №4 и №5 Пскова, школы сектора педагогической практики Псковского областного колледжа искусств, ДМШ и ДШИ Дедовичей, Пыталово и Невеля, ДМШ имени Н. А. Римского-Корсакова Санкт-Петербурга.

В первом туре конкурса участники должны были написать аналитическое эссе или сделать презентацию по предложенной в их возрастной группе тематике. Авторы лучших эссе и презентации выступят на музыковедческой конференции.

Во втором этапе конкурса, 1 апреля, юные музыковеды примут участие в музыкальной викторине, слуховом анализе и музыкальном квесте «Музыкальная энциклопедия», где смогут продемонстрировать свои знания о жизни и творчестве выдающихся композиторов, нотном тексте, музыкальной терминологии.

Основными задачами конкурса «Юный музыковед» являются: развитие творческих способностей обучающихся, укрепление интереса обучающихся к предметам музыкально-теоретического цикла, к музыкально-исследовательской деятельности, расширение возможностей для участия школьников в конкурсах с использованием дистанционных образовательных технологий, совершенствование профессиональных компетенций педагогов и совершенствование методики преподавания музыкальной литературы.