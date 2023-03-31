Культура

Конкурс краеведческих работ прошел в Пскове

Псковской областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел XIII областной конкурс краеведческих работ «Псковская земля. История. Памятники. Люди». В конкурсе принял участие 21 обучающийся из муниципалитетов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре.

Фото здесь и далее: Центр детского и юношеского туризма и экскурсий

В колледже профессиональных технологий и сервиса состоялось открытие конкурса, на котором победителям и призерам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» вручили грамоты.

Программа конкурса включала в себя атрибуцию музейного предмета, историко-краеведческую викторину, творческую работу и ее защиту.

Заведующая сектором современной истории Псковского музея-заповедника Елена Сухова провела мастер-класс по атрибуции для школьников и педагогов, а затем участники самостоятельно пытались выполнить эту непростую задачу с различными предметами.

Викторина состояла из 30 вопросов, которые касались юбилейных дат в 2023 году. Темы творческих работ были разнообразными. Ребята размышляли о роли учителя в их жизни, рассказывали о Сталинградской и Курской битвах, о древнем городе Пскове, о впечатлении посещения Псково-Печерского монастыря.

Для педагогов и руководителей в этот период проходил методический семинар «Инновации в исследовательской, музейной экскурсионной деятельности». В Музее истории народного образования Псковской области показали мастерство музейного ориентирования по стендам.

По итогам всех туров конкурса абсолютным победителем стала обучающаяся из средней школы №4 Опочецкого района Дарья Покоренко.

Второе место заняли Дмитрий Маринов из средней школы №3 Порхова, Михаил Расторгуев из многопрофильного правового лицея №8 Пскова и Кристина Иванова из Дедовичской средней школы №2.

Третье место разделили: обучающаяся многопрофильного правового лицея №8 Пскова Анна Соловьёва, обучающаяся Лядской средней школы Плюсского района Анастасия Тесленко и обучающаяся Писковской средней школы Псковского района Кристина Саранцева.

Победителей и призеров наградили почётными грамотами и памятными подарками. Ребята будут представлять Псковскую область на всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в Москве.