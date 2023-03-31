Культура

Срочно прочесть или перечесть «Онегина» советуют юным художникам в «Михайловском»

Открытый дистанционный конкурс детского рисунка «Онегин, добрый мой приятель» готовят в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, акцию приурочили к значимой дате: 200 лет назад, 9 мая 1823 года, Пушкин начал работу над своим романом в стихах.

Энгель Насибулин. Татьяна Ларина. Из собрания «Михайловского».

Темой конкурсного рисунка могут стать портреты героев романа, картины природы и быта, жанровые сценки с изображением традиционных обрядов и праздников или светских затей, сообщают в музее. При этом рисунок обязательно должен иметь название, отражать ту или иную строфу или строку из «Онегина».

Это довольно сложное задание, поэтому организаторы творческого соревнования советуют юным художникам — детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет — уже сейчас, не откладывая, начать читать или перечитывать роман, возможно даже вместе со старшими. Тем более что принимать иллюстрации на конкурс начнут уже совсем скоро — 15 апреля, и этот этап будет длиться всего 15 дней. А уже с 1 мая к своим обязанностям приступят члены жюри. Разумеется, оценивать работы будут в трёх возрастных группах — до 10, до 15 и от 16 лет.

Более подробно о конкурсе «Онегин, добрый мой приятель» можно прочесть на официальном сайте «Михайловского».