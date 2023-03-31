Культура

Уникальные книги из Тобольска получил в дар Пушкинский заповедник

Более пятидесяти книг, многие из которых являются подлинными шедеврами современного книжного искусства или, едва увидев свет, уже стали библиографической редкостью, получил в дар Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в музее, эти книги изданы Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», во главе которого вот уже почти четверть века стоит Аркадий Елфимов, подвижник и популяризатор истории и культуры Восточной Сибири.

«Долгие годы своего рода связующим звеном между нашим музеем и тобольским издательством выступал Валентин Яковлевич Курбатов, — рассказала руководитель службы информации и международных связей Пушкинского заповедника Надежда Василевич. — После того, как Валентина Яковлевича не стало, Аркадий Григорьевич издал книгу "С благодарностью — Ваш Валентин Курбатов". В неё вошла их переписка, а также статьи и рецензии на издания фонда. Эта книга есть среди тех многих книг, которые пришли сейчас в музей из Тобольска».

О каждом издании, подчёркивает Надежда Василевич, можно говорить подробно. Здесь есть 18-томная антология «Война и мир. Великая Отечественная война (1941—1945) в русской поэзии XX—XXI веков». Автор идеи и руководитель этого проекта — известный поэт Дмитрий Мизгулин, не единожды приезжавший в Михайловское на Пушкинские праздники поэзии.

Необычного формата «Книга Сибири 55» — это 55 поэтических сборников Анатолия Омельчука, известного тюменского писателя и публициста, создавшего среди прочего более пятисот документальных телефильмов о Сибири и великих россиянах, а также инициировавшего ряд межрегиональных и общероссийских радио- и телефестивалей, среди которых «Белые пятна истории Сибири», «Бабье лето в Увате», «Хвост удачи», «Сибирский тракт», «Птенец».

Еще один образец современной отечественной литературы в «тобольской посылке» — «Аввакум. Распря» Виктора Петрова. Это драматическая поэма — жанр невероятно сложный и в литературе последних десятилетий редкий.

Пополнят библиотечное собрание «Михайловского» и монографические издания об истории края. Это выпущенные в серии «Тобольск и вся Сибирь»: четырёхтомник «Северный морской путь», двухтомник «Белорусы в Сибири», том воспоминания и дневников художника М. С. Знаменского, исследование «Ермаково поле» — об уникальном историческом парке с редкими для здешних мест породами деревьев и растений и другие.

Есть среди книг, подаренных Пушкинскому заповеднику, и ряд художественных изданий. Это «Галерея русской исторической живописи», «Тобольское серебро», другие книги.

«Музей искренне благодарен руководителю фонда "Возрождение Тобольска" Аркадию Григорьевичу Елфимову за этот роскошный дар, исполненный светом просвещения и глубиной познания своего Отечества», — подчёркивает Надежда Василевич. В ближайшее время книги будут надлежащим образом оформлены в фонд научной библиотеки и будут доступны её читателям.

В музее также напомнили, что стать пользователем научной библиотеки «Михайловского» в чьём собрании много современных и старых уникальных изданий, может любой желающий. Чтобы получить доступ в её читальный зал, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника.