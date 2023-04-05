Культура

Измерить сукно аршином смогут псковичи в Приказной палате

Сборная интерактивная программа «Псковский торг» пройдет в Приказной палате Псковского кремля 8 апреля в 13:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, участники узнают все о главной торговой площади города в XVI–XVII веках.

Фото: Псковский музей-заповедник

Ведущие программы расскажут о средневековом псковском Торге – центре экономической жизни всей Псковской земли, его местоположении и масштабах, а также о разнообразных торговых рядах и том, что там можно было купить. Участники узнают, откуда товары поступали в Псков, какими единицами измерения массы и длины пользовались в торговле, чем расплачивались за покупки.

«А чтобы в полной мере почувствовать себя гостем средневекового рынка и заодно закрепить новые знания на практике, участники смогут измерить сукно аршином и взвесить товары на весах», - заметили в музее.

Место встречи: информационный центр музея (улица Кремль, 4). Стоимость: 350 рублей – взрослые, 300 рублей – школьники. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.